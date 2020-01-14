Bakan Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti - Son Dakika

Bakan Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti
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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:46 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan Janabi'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısının ardından bakanlıkta, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Janabi'yi kabul etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf, bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşıldı.
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