Bakan Akar, Irak'ın kuzeyine 'Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı (3) - Son Dakika
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Bakan Akar, Irak'ın kuzeyine 'Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı (3)

18.04.2022 04:03
Bakan Akar, Irak'ın kuzeyine 'Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı (3)

MSB'DEN OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMAMilli Savunma Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada PKK/KCK terör örgütünün geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

MSB'DEN OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada PKK/KCK terör örgütünün geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiği belirtildi. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesi gereğinde operasyonun başlatıldığı ve PKK/KCK'nın ağır kayıplar verdiği belirtilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün; Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiştir. PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı 'Pençe-Kilit Operasyonu' başlatılmıştır" denildi.

MSB: BELİRLENEN HEDEFLER YOĞUN ATEŞ ALTINA ALINARAK VURULMUŞTURAçıklamanın devamında, operasyon öncesi belirlenen hedeflerin yoğun ateş altına alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Operasyon öncesinde PKK/KCK örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefler hava harekatı ile ateş altına alınmıştır. Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarımız tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vurulmuştur. Hava kuvvetlerimiz, ateş destek vasıtalarımız, ATAK helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımızla desteklenen Komandolarımız ve Özel Kuvvet unsurlarımız karadan sızarak ve hava hücum harekatı ile bölgeye intikal etmiştir."MSB: TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÖLGEDEKİ VARLIĞINA AĞIR DARBE İNDİRİLMİŞTİR

Açıklamada, operasyonda azami oranda yerli ve milli mühimmatın kullanıldığı aktarılarak, "Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek icra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekat sırasında; sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir" bilgisi paylaşıldı.


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Saldırı, Terör, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Irak'ın kuzeyine 'Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Akar, Irak'ın kuzeyine 'Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı (3) - Son Dakika
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