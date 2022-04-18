BAKAN AKAR, IRAK'IN KUZEYİNE 'PENÇE KİLİT OPERASYONU'NUN BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI (4) - Son Dakika

FAHRETTİN ALTUN: TERÖR DESTEKÇİLERİNE DE FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Altun, Twitterdan yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvalarını yerle bir ediyor. PKK'lı teröristlere hiçbir yerde nefes aldırmadığımız gibi, terör destekçilerine de asla fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği, 'terörü kaynağında kurutma' stratejimizi etkin biçimde uyguluyor, milletimize kast eden bütün terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de operasyona ilişkin, "Kahraman Mehmetçik'e selamlarımızı gönderiyoruz. Milletimizin duaları kahramanlarımızla..." açıklamasında bulundu.