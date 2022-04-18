ANKARA-BAKAN AKAR, IRAK'IN KUZEYİNE 'PENÇE KİLİT OPERASYONU'NUN BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI - Son Dakika
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ANKARA-BAKAN AKAR, IRAK'IN KUZEYİNE 'PENÇE KİLİT OPERASYONU'NUN BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI

18.04.2022 05:19

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu ile terör unsurlarını yok ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu ile terör unsurlarını yok ediyor. Kalleş terör örgütüne ve destekçilerine gerek sınırlarımız içerisinde, gerek sınırlarımız ötesinde aman vermemekte kararlıyız. Allah, kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

HAKKARİ DERECİK'TE TOP ATIŞI VE HAVA HAREKETLİLİĞİ SAATLERCE SÜRDÜ

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde başlattığı hava ve kara harekatı planlandığı gibi devam ederken, Irak'ın sıfır noktasındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde akşam saatlerinden itibaren top atışları ile hava hareketliliği yaşandı. Saat 19.00 sıralarında ilçede konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Irak'ın kuzeyindeki PKK/KCK terör örgütünü hedeflerine yoğun top atışı yapıldı. Koordinatları verilen PKK hedefleri obüslerle vurulurken, top sesleri ve yükselen dumanlar ilçe merkezinden de izlendi. Saat 21.00 sıralarından itibaren top atışları dururken, yerini hava hareketliliği aldı. Bölgede hava hareketliliği ise yaklaşık sabah 04.00'e kadar devam etti.

ANKARA-BAKAN AKAR, IRAK'IN KUZEYİNE 'PENÇE KİLİT OPERASYONU'NUN BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI
ANKARA-BAKAN AKAR, IRAK'IN KUZEYİNE 'PENÇE KİLİT OPERASYONU'NUN BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI
ANKARA-BAKAN AKAR, IRAK'IN KUZEYİNE 'PENÇE KİLİT OPERASYONU'NUN BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI
ANKARA-BAKAN AKAR, IRAK'IN KUZEYİNE 'PENÇE KİLİT OPERASYONU'NUN BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI

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Bakan Akar, Irak'ın kuzeyine 'Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı (2) Bakan Akar, Irak'ın kuzeyine 'Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı (2) BAKAN AKAR, IRAK'IN KUZEYİNE 'PENÇE KİLİT OPERASYONU'NUN BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI (4) BAKAN AKAR, IRAK'IN KUZEYİNE 'PENÇE KİLİT OPERASYONU'NUN BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI (4)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA-BAKAN AKAR, IRAK'IN KUZEYİNE 'PENÇE KİLİT OPERASYONU'NUN BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKARA-BAKAN AKAR, IRAK'IN KUZEYİNE 'PENÇE KİLİT OPERASYONU'NUN BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI - Son Dakika
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