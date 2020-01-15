Bakan Akar: "Irak parlamentosunun (yabancı askerlerin topraklarından çıkması) aldığı karar... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Akar: 'Irak parlamentosunun (yabancı askerlerin topraklarından çıkması) aldığı karar... - Son Dakika

Bakan Akar: "Irak parlamentosunun (yabancı askerlerin topraklarından çıkması) aldığı karar...

6 saat önce

Bakan Akar: "Irak parlamentosunun (yabancı askerlerin topraklarından çıkması) aldığı karar çerçevesinde resmi olarak gelen bir bilgi/talep yok."

Bakan Akar:

Bakan Akar: "Irak parlamentosunun (yabancı askerlerin topraklarından çıkması) aldığı karar çerçevesinde resmi olarak gelen bir bilgi/talep yok." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:03 Kaynak: İHA
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