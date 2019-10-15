Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı El-Şamari'yle görüştü
Son Dakika Politika Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı El-Şamari'yle görüştü

Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı El-Şamari'yle görüştü

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, Irak Savunma Bakanı El-Şamari'yle görüştü, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali El-Şamari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve El-Şamari, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" denildi.


Hulusi Akar, Hasan Ali, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:17 Kaynak: DHA
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