Bakan Akar: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek - Son Dakika
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Bakan Akar: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek

02.05.2022 11:22
Bakan Akar: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayramlaşma için geldiği Kayseri'de yaptığı açıklamada, "Bizim bildiğiniz gibi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayramlaşma için geldiği Kayseri'de yaptığı açıklamada, "Bizim bildiğiniz gibi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. İnşallah bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kayseri'ye geldi. Burada kamu kurumlarının bayramlaşma programına katılan Bakan Akar, şunları söyledi:

Ramazan Bayramı vesilesiyle dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya gittik. Orada bizim Kara Kuvvetlerimizin komuta yerinde hem yurt içinde hem de sınır ötesinde görev yapmakta olan tüm birlik komutanlarımızla uzaktan görüntülü görüşmemizi gerçekleştirdik. Arkadaşlardan faaliyetlerle ilgili bilgi ve rapor aldık. Bu bilgilere istinaden gerekli talimatları verdik. Genelkurmay Başkanımız ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarımızla birlikte bu görevleri icra ettik. Arkadaşlarımızın yüksek bir motivasyonla vatan ve millet için 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla terörle yoğun bir mücadele içinde olduklarını büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Zor iklim ve arazi koşullarında arkadaşlarımızın büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla vatan için, memleket için, bayrak için çalıştıklarını gördük. Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı tarihine yaraşır bir şekilde terörle mücadele ettiklerini görüyoruz." 'TERÖRİST NEREDEYSE BİZİM HEDEFİMİZ ORASI'Terör konusuna değinen Bakan Akar, "Bizim bildiğiniz gibi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. İnşallah bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı onların hak ve hukukuna saygılı bir şekilde en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela ve musallat olan bu terör belasından kurtulacağız. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılarda aslan payı hepinizin bildiği gibi şehitlerimize ait. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Yaralılarımız var onlara da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek
Bakan Akar: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek
Bakan Akar: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek
Bakan Akar: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek
Bakan Akar: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek
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Kayseri, Suriye, Milli, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız teröristle mücadele etmek - Son Dakika


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