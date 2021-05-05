Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Irak Savunma Bakanı Anad ile telefonda görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Cuma Anad ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Anad ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Akar, görüşmede, Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, sınırlarına ve egemenliğine saygı duyduğunu vurgulayarak, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin mücadelesinin terörle ve teröristle olduğuna işaret eden Akar, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan ve 40 bin insanı katleden, insanlık suçu işleyen teröristleri etkisiz hale getirmenin amaçlandığını kaydetti.