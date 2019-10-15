Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı el-Şamari ile görüştü
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı el-Şamari ile görüştü

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı el-Şamari ile görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı el-Şamari ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki bakan, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Hulusi Akar, Hasan Ali, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:14 Kaynak: AA
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