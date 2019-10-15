Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı el-Şamari ile görüştü
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:14 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki bakan, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
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