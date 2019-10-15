Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonla görüşmesinde Suriye, savunma...
1 saat önce
Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonla görüşmesinde Suriye, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:06 Kaynak: AA
Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonla görüşmesinde Suriye, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Merkel'den Türkiye'ye "harekâta son verin" çağrısı Rusya'dan Münbiç açıklaması: Esad güçleri bin kilometre karede kontrolü sağladı ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den küstah Türkiye açıklaması Son dakika: Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Kürtler, Şam ve Moskova arasında anlaşmaya varıldı