Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonla görüşmesinde Suriye, savunma...
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonla görüşmesinde Suriye, savunma...

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonla görüşmesinde Suriye, savunma...

1 saat önce

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonla görüşmesinde Suriye, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonla görüşmesinde Suriye, savunma..., System.String[]

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonla görüşmesinde Suriye, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Hasan Ali, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:06 Kaynak: AA
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