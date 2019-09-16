Bakan Akar İran Savunma Bakanı ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:50
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