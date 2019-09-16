Son Dakika Haberleri: Bakan Akar İran Savunma Bakanı ile görüştü
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Bakan Akar İran Savunma Bakanı ile görüştü

48 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Bakan Akar İran Savunma Bakanı ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.

Hulusi Akar, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:50 
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