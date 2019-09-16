Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, İran Savunma Bakanı'yla görüştü
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Bakan Akar, İran Savunma Bakanı'yla görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Türkiye'de bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi bakanlıkta görüştü.

Bakan Akar, İran Savunma Bakanı'yla görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü zirve için Türkiye'de bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi bakanlıkta görüştü.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara'da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Askeri tören sonrasında Bakan Akar ve İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatami ikili görüşmeye geçti. Yapılan görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Hulusi Akar, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:48 Kaynak: İHA
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