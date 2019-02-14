Bakan Akar, İranlı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi
19 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de düzenlenen Türkiye-Rusya ve İran Zirvesi öncesi İran Savunma Bakanı Muhammed Bageri ile bir araya geldi Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında düzenlenen Suriye Zirvesi için Rusya'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Soçi
'de düzenlenen Türkiye- Rusya
ve İran
Zirvesi öncesi İran Savunma Bakanı Muhammed Bageri ile bir araya geldi Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında düzenlenen Suriye
Zirvesi için Rusya'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Muhammed Bageri ile bir araya gelerek, Suriye'deki son gelişmeleri bir defa daha ele aldı. Görüşmede iki bakanın, devlet liderlerinin katılacağı zirve toplantısına yönelik son hazırlıkları görüştüğü öğrenildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:06 Kaynak: İHA
İran Askerlerine İntihar Saldırısı! En Az 30 Ölü, 10 Yaralı
Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı
Bayram İkramiyeleri, Evde Bakım Yardımında Gelir Şartı Hesaplamasına Dahil Edilmeyecek
Soçi Zirvesi'ne Giden Erdoğan'ın Çantasında Suriye ve İkili İlişkiler Var