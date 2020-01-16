Bakan Akar, İranlı mevkidaşı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Akar, İranlı mevkidaşı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki telefon görüşmesinde başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
(İHA)
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