Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini'yi resmi törenle karşıladı - Son Dakika
Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini'yi resmi törenle karşıladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi karşılaması Hulusi Akar ve Lorenzo Guerini'nin görüşmesi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi resmi törenle karşıladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi karşılaması
Hulusi Akar ve Lorenzo Guerini'nin görüşmesi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi resmi törenle karşıladı.
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7.07.2020 22:42:17. #1.13#
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