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Bakan Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü

11.06.2021 19:56
Bakan Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü, System.String[]

Bakan Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştüMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde, İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

Bakan Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde, İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile üçlü görüşmede bir araya geldi. Augusta Limanı'nda demirli HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde gerçekleşen görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Bakan Akar, İstanbul'da NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'nın resmi açılışını gerçekleştirmesinin ardından İtalya'ya gitti. Sicilya Adası'ndaki Sigonella Askeri Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Akar, Augusta Limanı'na geçti. İlk olarak İtalya Savunma Bakanı Guerini ile bir araya gelen Akar, daha sonra Türkiye, İngiltere ve İtalya Savunma Bakanları arasındaki üçlü görüşmeye katıldı. Gelişlerinde İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından karşılanan Akar ve Guerini çekilen hatıra fotoğrafının ardından gemiye çıktı. Üçlü görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Akar, toplantının ardından İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile de ikili  görüşme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıların ardından yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini belirterek, "Görüştüğümüz konularda karşılıklı anlayış birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum" dedi.

Görüşmelerin ardından Bakan Akar Libya'ya gitti.

Sicilya Adası, Hulusi Akar, England, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü - Son Dakika


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