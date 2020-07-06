Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile görüşecek - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek İtalyan mevkidaşı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek. Bakan Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'ya gerçekleştirdiği önemli ziyaretin hemen ardından yapılacak bu görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.