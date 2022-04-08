BAKAN AKAR İTALYAN VE İNGİLİZ SAVUNMA BAKANLARIYLA GÖRÜŞÜYOR - Son Dakika

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MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul Kalender Orduevi'nde üçlü toplantıda bir araya geliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile üçlü toplantıya katılacak olan İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace saat 16.15'te Sarıyer'de bulunan Kalender Orduevi'ne geldi. Toplantıda ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Toplantıda ayrıca Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor.