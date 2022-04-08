BAKAN AKAR İTALYAN VE İNGİLİZ SAVUNMA BAKANLARIYLA GÖRÜŞÜYOR - Son Dakika
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BAKAN AKAR İTALYAN VE İNGİLİZ SAVUNMA BAKANLARIYLA GÖRÜŞÜYOR

08.04.2022 17:15

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul Kalender Orduevi'nde üçlü toplantıda bir araya geliyor.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul Kalender Orduevi'nde üçlü toplantıda bir araya geliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile üçlü toplantıya katılacak olan İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace saat 16.15'te Sarıyer'de bulunan Kalender Orduevi'ne geldi. Toplantıda ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Toplantıda ayrıca Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor.

BAKAN AKAR İTALYAN VE İNGİLİZ SAVUNMA BAKANLARIYLA GÖRÜŞÜYOR
BAKAN AKAR İTALYAN VE İNGİLİZ SAVUNMA BAKANLARIYLA GÖRÜŞÜYOR

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Ebrar Karakurt dünyanın en iyi liginin 'en değerli oyuncusu' seçildi Ebrar Karakurt dünyanın en iyi liginin 'en değerli oyuncusu' seçildi Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları, Bakan Akar ev sahipliğinde bir araya geliyor Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları, Bakan Akar ev sahipliğinde bir araya geliyor

Hulusi Akar, England, İtalya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN AKAR İTALYAN VE İNGİLİZ SAVUNMA BAKANLARIYLA GÖRÜŞÜYOR - Son Dakika


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