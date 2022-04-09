Bakan Akar İtalyan ve İngiliz savunma bakanlarıyla görüşüyor - Son Dakika
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Bakan Akar İtalyan ve İngiliz savunma bakanlarıyla görüşüyor

09.04.2022 11:33

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İstanbul'daki üçlü toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İstanbul'daki üçlü toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Akar, İngiltere ve İtalya savunma bakanlarını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı. Görüşmelerde Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin ele alındığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusunda hem fikir olduğumuzu bir kez daha karşılıklı görüşmelerle teyit ettik. Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü de desteklediğimizi açıkça dile getirmeye devam ediyoruz. Şu anki durumu da yakinen takip ediyoruz. Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde daha fazla can kaybı olmaması, sivil kayıpların önlenmesi, insani durumun daha da kötüleşmemesi için bir an önce ateşkese ihtiyaç olduğunu da görüşmelerimizde ortaya koyduk. Bölgede huzur ve güvenin bir an önce tesisi ve buna bağlı olarak istikrarın sağlanabilmesi için ateşkesin şart olduğunu dile getiriyoruz. Ateşkesin sağlanmasıyla önümüzdeki dönemlerde diplomasi yolunun açılacağını ve diplomatik çalışmaların yapılabileceğini gündeme getirdik."

GUERİNİ: DRAMATİK GÖRÜNTÜLER VE SİVİL KAYIPLAR SÖZ KONUSU

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, önemli bir toplantıyı hayata geçirdiklerini belirtti. Ukrayna'daki gelişmelere değinen Guerini, "Bugün, Kramatorsk'a değinmeden geçmenin imkansız olduğuna inanıyorum. Dramatik görüntüler ve sivil kayıplar söz konusu. Bana göre; bu insanlığa karşı suçtur. Ukrayna'da yaşananlar her birimiz için büyük endişe kaynağıdır. Uluslararası toplumun, Rus saldırganlığına yanıtı, hızlı, kararlı ve oybirliğiyle kınamak oldu. Ukrayna'nın direnişini desteklemeye devam etmeliyiz. Çünkü bir ulusu böylesine büyük bir acının kurbanı olarak yalnız bırakamayız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için uluslararası hukuk çerçevesinde desteğimizi sürdürmeliyiz" dedi.

WALLACE: KARADENİZ'İN KORUYUCUSU TÜRKİYE

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace de NATO üyesi üç ülke olarak bugün dayanışma toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti. Ukrayna konusunda NATO'nun pozisyonunu tamamen desteklediklerini ifade eden Wallace, "Ukrayna'nın egemenliği, özgürlüğü ve toprak bütünlüğünün korunması ve saygı duyulması konularında hemfikiriz" diye konuştu.

Ukrayna'da savaş suçlarını da içeren sivil nüfusa ve alt yapıya yönelik saldırıları kınama konusunda birlik olduklarını aktaran Wallace, "Montrö'nün uygulanmasını sağlayarak Karadeniz'in sadece sınırı olan ülkeler değil tüm ülkeler için güvenli ve özgür bir yer olması açısından Karadeniz'in koruyucusu Türkiye'nin rolünün farkındayız" açıklamasında bulundu. (DHA)

Bakan Akar İtalyan ve İngiliz savunma bakanlarıyla görüşüyor
Bakan Akar İtalyan ve İngiliz savunma bakanlarıyla görüşüyor
Bakan Akar İtalyan ve İngiliz savunma bakanlarıyla görüşüyor

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İngiltere Başbakanı Johnson, İngiltere'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Starstreak uçaksavar füzesi ve 800 tanksavar füzesi de dahil olmak üzere... İngiltere Başbakanı Johnson, İngiltere'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine Starstreak uçaksavar füzesi ve 800 tanksavar füzesi de dahil olmak üzere... BAKAN AKAR İTALYAN VE İNGİLİZ SAVUNMA BAKANLARIYLA GÖRÜŞÜYOR BAKAN AKAR İTALYAN VE İNGİLİZ SAVUNMA BAKANLARIYLA GÖRÜŞÜYOR

Ben Wallace, Ukrayna, England, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar İtalyan ve İngiliz savunma bakanlarıyla görüşüyor - Son Dakika


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