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Bakan Akar, Jeffrey ile görüştü

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Bakan Akar, Jeffrey ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'ya giden Bakan Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı, Akar tarafından muhatabına Münbiç'te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiği ve Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye'nin görüşlerinin bir kez daha aktarıldığı bildirildi.


Haber:  ANKARA, -


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:25 Kaynak: DHA
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