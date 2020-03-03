Bakan Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti - Son Dakika

Bakan Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti

21 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

Bakan Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.


Görüşmede, başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyetler arası görüşme sonrasında Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:46 Kaynak: AA
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