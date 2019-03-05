Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Jeffrey'yi Kabul Etti

Bakan Akar Jeffrey'yi Kabul Etti

37 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'yi kabul etti.

Bakan Akar Jeffrey'yi Kabul Etti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hulusi Akar ile James Jeffrey'nin görüşmesinde genel olarak Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar tarafından; uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız, Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği belirtildi.

Türkiye'nin sınırlarının ve insanlarımızın güvenliğinin bizim için esas olduğu, Türkiye'nin mücadelesinin DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristlerle olduğu, Kürt-Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla hiçbir sorunumuzun olmadığı, iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:21 Kaynak: AA

James Jeffrey, Suriye, Hulusi Akar, Güncel
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