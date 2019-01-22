Bakan Akar: "Kadına Şiddete Kalıcı Bir Çözüm Bulunması Kapsamlı Bir Eğitimle Mümkün Olacaktır"
1 saat önce
- Reşat Moralı Toplantı Salonu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la toplantı salonuna gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı...
- Reşat Moralı Toplantı Salonu
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'la toplantı salonuna gelişi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı
ile Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol'ün imza törenine katıldı. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:53 Kaynak: AA
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