Bakan Akar, Kanadalı meslektaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Bakan Akar, Kanadalı meslektaşı ile telefonda görüştü
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmede Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:32 Kaynak: AA
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