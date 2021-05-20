Bakan Akar: Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü hepimiz görüyoruz - Son Dakika

Bakan Akar: Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü hepimiz görüyoruz

20.05.2021 15:30
Bakan Akar: Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü hepimiz görüyoruz, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Teröristler neredeyse biz orada olacağız ve bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz" dedi.

Bakan Akar, Meclis'e gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Akar, bir gazetecinin Yunanistan'da 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde yapılan bazı etkinliklerle açıklamalara ilişkin değerlendirmesi sorulması üzerine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde ülkesinin ve milletinin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için teröristle mücadelesini 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Akar, bu mücadelenin başarıyla devam ettiğini, Mehmetçiğin verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini söyledi.

Akar, "Bu kapsamda son olarak başlattığımız Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatı da planlandığı şekilde bölgedeki zor arazi ve hava koşullarına rağmen büyük bir başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktılar, yıkmaya devam ediyorlar. Yapılan mücadele kapsamında şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi. O bölgedeki mağaralar, inler, barınakların hepsi tek tek kontrol ediliyor ve teröristlerin başlarına yıkılıyor" dedi.'BİZ TERÖRİSTLE MÜCADELE EDİYORUZ'Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayarak, "Bizim mücadelemizde bugüne olduğu gibi bir farklılık yok. Biz teröristle mücadele ediyoruz. PKK/YPG teröristtir, DEAŞ teröristtir ve bunların, ülkemize, milletimize, sınırlarımıza verdikleri zararın önlenmesi için yapılması gereken neyse birliklerimiz, komandolarımız, hava kuvvetlerimiz, personelimiz yapılması gereken neyse bugüne kadar yaptı, yapmaya devam ediyor" diye konuştu.TSK'nın faaliyetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde, insan haklarına saygılı, çevreye, masum insanlara zarar vermeden gerçekleştirdiğini belirten Akar, "İsrail yönetiminin, askerlerinin yaptığı gibi uluslararası hukuku, insan haklarını hiçe sayarak herhangi bir faaliyetimiz asla söz konusu değil. Çok açık ve net bir şekilde, bizim yaptığımız şeffaf bir mücadeledir, teröristle yapılan mücadeledir. Biz bunu sürdürürken başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. İyi komşuluk ilişkilerine çok önem veriyoruz. Bu çerçevede mücadelemizi ve faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.'TAM ANLAMIYLA PROVOKASYONDUR'Bakan Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin ise, şunları kaydetti: "Yunan komşularımızla diyalog içinde, uluslararası hukuka uygun, iyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde sorunlarımızı çözmek için gayretlerimizi sürdürüyoruz. İstişari görüşmeler, ayrıştırma görüşmeleri başlamış ve devam ederken, önümüzdeki hafta uzaktan da olsa güven artırıcı önlemler çerçevesinde Yunan muhataplarımızla görüşmemiz olacak. Kendilerini dördüncü toplantının yapılması için Ankara'ya beklediğimizi bir kez daha ifade edeceğiz. Bu çalışmalar sürerken 19 Mayıs'ta Yunan bazı siyasilerin, askerlerin gerçekten mesnetsiz, yakışıksız, tarihi gerçeklerle örtüşmeyen, tarihi tersinden okuyan birtakım ifadelerle ortaya çıkmış olmaları gerçekten provokatif değil de nedir? Bunlar tam anlamıyla provokasyondur. İyi niyetli çalışmalarımızı tahrip etmek için adeta ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar."Akar, Türk tarihinin çok açık olduğunu belirterek, "Bugün olduğu gibi dün atalarımız da insan haklarına, insan haklarına saygılı davranmışlardır, biz de aynı şekilde davranmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra özellikle 1919-1921 yılları arasındaki Yunan mezaliminin ne olduğunu bütün dünya biliyor. Hal böyleyken Türkiye'yi, asil milletimizi pervasız, sorumsuz şekilde, bu görüşmelerin başladığı bir dönemde suçlamak, gerçekten görüşmelerden kaçmak, karşılıklı siyasi sözlerin ertelenmesi, tahribi için yapılan gayrettir" dedi.'KANDİL'İN ARTIK IŞIKLARININ SÖNDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ'Bakan Akar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin ise, "İsrailli yöneticilerin insan haklarını göz önünde bulundurmaları, uluslararası hukuka saygı göstermeleri, Filistinli kardeşlerimizin haklarına saygı göstermeleri lazım. Bütün bu zulmü, mezalimi izleyen ve her zaman dillerinden düşürmedikleri 'insan hakları ve uluslararası hukuku' unutan dünya kamuoyunun da ülkelerin yöneticilerinin de bu hususa bu şekilde yakından bakmalarını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hedefimiz Kandil' açıklamasını hatırlatarak, "Bunu bir operasyon sinyali olarak algılayabilir miyiz" sorusu üzerine Akar, şu yanıtı verdi:

"Biz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Takriben 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtarmak için ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Teröristler neredeyse biz orada olacağız ve bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz. Bunun bir an önce anlaşılmasını ve adalete teslim olmalarını bekliyoruz."


Bakan Akar: Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü hepimiz görüyoruz

Hulusi Akar, Terörist, kandil, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü hepimiz görüyoruz - Son Dakika


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