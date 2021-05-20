Bakan Akar: "Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şu ana kadar 121 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz" dedi.

Bakan Akar, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin olarak, "Teröristle mücadele kapsamında son başlattığımız Pençe-Yıldırım harekatı da planlandığı şekilde Mehmetçik tarafından olumsuz koşullara rağmen büyük başarıyla devam ediyor. Teröristlerin inlerini başlarına yıktılar, yıkmaya devam ediyorlar. Şu ana kadar yapılan mücadele sonunda 121 terörist etkisiz hale getirildi. Bütün oradaki mağaralar, barınaklar, inler tek tek kontrol ediliyor, başlarına yıkılıyor. Burada yaptığımız çalışma sadece ve sadece münhasıran teröristle mücadeledir. Onun dışında hiçbir şekilde farklılık yok. PKK; YPG; DEAŞ teröristtir, bunlardın sınırlarımıza verdikleri zararın önlenmesi için gereken neyse birliklerimiz, komandolarımız yapmaya devam ediyor. Bunları yaparken de biz tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde insan haklarına saygılı, çevreye zarar vermeden, masumlara zarar vermeden yapıyoruz. İsrail askerlerinin, siyasilerin yaptığı gibi uluslararası hukuku hiçe sayarak, insan haklarına karşı herhangi bir faaliyet asla söz konusu değil, çok açık ve net bir şekilde bizim yaptığımız şeffaf bir mücadeledir. Tüm komşularımızın, başta Irak, Suriye olmak üzere tüm ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız, onlarla iyi komşuluk ilişkilerimize çok önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki hafta uzaktan da olsa bir güven artırıcı önlemler çerçevesinde Yunan muhataplarımızla bir görüşmemiz olacak"

Yunanistan'ın sözde Pontus etkinliğine ilişkin olarak Akar, " Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta da yine muhatabımız Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde sorunlarımızı çözmek için ilişkileri sürdürürken, bu arada istişare görüşmeleri başlamıştır. Önümüzdeki hafta uzaktan da olsa bir güven artırıcı önlemler çerçevesinde Yunan muhataplarımızla bir görüşmemiz olacak. Biz kendilerini dördüncü toplantı için Ankara'ya beklediğimizi orada bir kez daha ifade edeceğiz. Bu çalışmalar sürerken özellikle 19 Mayıs'ta Yunanlı bazı siyasilerin o bazı askerlerin mesnetsiz, tarihi gerçeklerle örtüşmeyen, tarihi tersinden okuyan ifadelerle ortaya çıkmış olmaları gerçekten provokatif değil de nedir? Bunlar gerçekten tam anlamıyla provokasyondur. Bu iyi niyetli çalışmalarımızı tahrip etmek için adeta ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar" şeklinde konuştu.

"Kandil'in artık ışıkların da söndüğünü, karardığını, özellikle onların artık sonlarının geldiğini anladıklarını hepimiz görüyoruz"

Türk tarihinin açık olduğunu söyleyen Akar, "1919-1922 Yunan mezaliminin ne olduğunu bütün dünya biliyor, bütün herkes biliyor. Hani hal böyleyken kalkıp da Türkiye'yi pervasız bir şekilde, sorumsuz bir şekilde suçlamak gerçekten görüşmelerden kaçmak demektir. Diğer taraftan biraz önce bahsettiğimiz gibi İsrail yöneticilerinin de mutlaka insan haklarını göz önünde bulundurmaları lazım, uluslararası hukuka, Filistinli kardeşlerimizin haklarına saygı göstermeleri lazım" diye konuştu.

Bakan Akar, Kuzey Irak'taki operasyonlarla ilgili ayrıca, "Biz en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 40 yıldan beri asil milletimizin başını beladan kurtarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Terör neredeyse biz orada olacağız ve bu terörden ülkemizi kurtaracağız. Kandil'in artık ışıklarının da söndüğünü, karardığını, özellikle onların artık sonlarının geldiğini anladıklarını hepimiz görüyoruz" dedi. - ANKARA