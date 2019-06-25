Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve beraberindeki personelle bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Kara Kuvvetlerinin 2228'inci Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve beraberindeki personelle bir araya gelerek tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Türk Kara Kuvvetlerinin 2228'inci Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar
ve beraberindeki personelle bir araya gelerek tebrik etti. Bakan Akar, Kara Kuvvetlerimize çalışmalarında başarılar diledi. - ANKARA
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