Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, kardan Anıtkabir maketi yapan Hakkarili aileyi Ankara'ya davet etti - Son Dakika

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, kardan Anıtkabir maketi yapan Hakkarili aileyi Ankara'ya davet etti

30.01.2021 09:00

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kızı Hira'nın görmeyi çok istediği Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un kardan maketini yapan Mehmet Şerif Karahan ve ailesini Ankara'ya davet etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kızı Hira'nın görmeyi çok istediği Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un kardan maketini yapan Mehmet Şerif Karahan ve ailesini Ankara'ya davet etti.

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığında görevli rütbeli askerler, Yeni Mahalle'de yaşayan Karahan ailesini ziyaret etti.

Aile bireyleriyle bir araya gelerek Bakan Akar'ın davetini ve selamını ileten komutanlar, baba Karahan'ın yaptığı çalışma karşısında duygulandıklarını dile getirdi.

Kardan yapılan Anıtkabir ve Aslanlı Yol maketini inceleyen komutanlar, 9 yaşındaki Hira ve kardeşiyle yakından ilgilendi, onlara oyuncak ve Türk bayrağı hediye etti. Minik Hira da komutanlara "Atatürk" konulu şiir okudu.

Baba Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardan Anıtkabir maketinin yoğun ilgi gördüğünü ve bazı komutanların bu nedenle kendilerine ziyarette bulunduğunu söyledi.

Komutanların kendisini tebrik ettiğini anlatan Karahan, "Anıtkabir'i gidip görmemiz için davet aldık. Çok mutlu olduk. Komutanlarımız, Milli Savunma Bakanımız adına evimize geldi, çayımızı içti. Bu maketi 10 günde yaptım. Kızım Hira, Anıtkabir'i görmeyi çok istiyordu. Ben de bunu kızım için yaptım. Kızımla Ankara'ya gidecek olmanın sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Hira Karahan ise komutanları gördüğünde heyecanlandığını dile getirerek, "Sayın Bakanımız bizi Ankara'ya davet etti. Bunun için de çok mutlu oldum. Bakanımıza ve komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, kardan Anıtkabir maketi yapan Hakkarili aileyi Ankara'ya davet etti
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, kardan Anıtkabir maketi yapan Hakkarili aileyi Ankara'ya davet etti
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, kardan Anıtkabir maketi yapan Hakkarili aileyi Ankara'ya davet etti
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, kardan Anıtkabir maketi yapan Hakkarili aileyi Ankara'ya davet etti

Hulusi Akar, Anıtkabir, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar, kardan Anıtkabir maketi yapan Hakkarili aileyi Ankara'ya davet etti - Son Dakika


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