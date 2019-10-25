- Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı Al Attiyah ile bir araya geldi

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki temasları kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al Attiyah ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel güvenlik konuları ve savunma sanayisi alanındaki iş birliği konuları ele alındı.