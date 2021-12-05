Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyarete hazırlık kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı el-Atiyye ile bir araya geldi.İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade ifade edildi.