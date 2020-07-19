Bakan Akar, Katar Emiri Al Thani ile görüştü - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Katar'a bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Emiri Sayın Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi. Ziyarette ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.