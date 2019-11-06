Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim ile bir araya geldi
Son Dakika Politika Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim ile bir araya geldi

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim ile bir araya geldi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim ile bir araya geldi, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Hulusi Akar, Katar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:06 Kaynak: İHA
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