Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:06 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
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