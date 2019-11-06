Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:07 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı, görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
Bakan Dönmez'den Somalı madencilere tazminat müjdesi: Önümüzdeki yıl ödenecek CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması CHP'li Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği yasa dışı uygulamalara karışan bakan Mevlüt Çavuşoğlu İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine ilişkin açıklama: İnanın ilgilenmiyorum, ben işime bakarım