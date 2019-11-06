Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Son Dakika Politika Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı, görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.


Katar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:07 Kaynak: DHA
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