Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Al-Nabet'i kabul etti. Orgeneral Güler'in de yer aldığı görüşmede, savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.