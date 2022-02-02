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Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

02.02.2022 16:59
Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Al-Nabet'i kabul etti. Orgeneral Güler'in de yer aldığı görüşmede, savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı, Pilot, Milli, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Son Dakika


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