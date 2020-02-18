Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti - Son Dakika

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti.

İlk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından resmi törenle karşılanan Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim arasında Genelkurmay Karargahında ikili bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim'i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Yaşar Güler, Hulusi Akar, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
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