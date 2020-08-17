Bakan Akar Katar Savunma Bakanı Atiyye ve Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüşme - Son Dakika

Bakan Akar Katar Savunma Bakanı Atiyye ve Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüşme

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya İçişleri Bakanı Başağa heyetlerarası görüşmelere başkanlık ettiler.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Başbakanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından otele geçti. Burada Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya İçişleri Bakanı Başağa heyetlerarası görüşmelere başkanlık ettiler.Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.