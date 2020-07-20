Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Muhammed el-Atiyye'yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı. Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından iki bakan baş başa görüştü. Görüşmede, bölgesel konularla iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Bakan Akar'ın Katar ile birçok alanda stratejik ortaklığın devam ettiğini belirterek, " Libya'daki meşru hükümete ve istikrar ortamının sağlanmasına yönelik ciddi anlamlı destek için müteşekkiriz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.Söz konusu ziyaretin, Milli Savunma Bakanı Akar'ın hafta sonu Katar'a düzenlediği ziyaretin devamı niteliğinde olduğu, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip Türkiye ve Katar'ın, güncel gelişmeleri bir kez daha ayrıntılı olarak ele almalarına imkan tanıdığı belirtildi. Akar, hafta sonu Katar'da Emir Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani tarafından kabul edilmişti.

Hulusi Akar, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 19:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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20:48
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20:42
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