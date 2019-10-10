Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Katarlı mevkidaşı El-Attiye ile görüştü
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Katarlı mevkidaşı El-Attiye ile görüştü

Bakan Akar, Katarlı mevkidaşı El-Attiye ile görüştü

52 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile telefonda görüşerek, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Bakan Akar, Katarlı mevkidaşı El-Attiye ile görüştü, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile telefonda görüşerek, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Akar görüşmede, harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde yapıldığını belirtti.

Harekatın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini vurgulayan Bakan Akar, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığının altını çizdi.

Akar ayrıca, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.

Katar Savunma Bakanı Halid Muhammed el-Atiyye'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik desteklerini belirttiği görüşmede, Bakan Akar da mevkidaşına samimi dilekleri için teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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