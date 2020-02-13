Bakan Akar, katıldığı oturum sonrası NATO Aile Fotoğrafı çekildi - Son Dakika

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Bakan Akar, katıldığı oturum sonrası NATO Aile Fotoğrafı çekildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında "Harekat ve Misyonlar" konulu oturuma katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında "Harekat ve Misyonlar" konulu oturuma katıldı. Oturum sonrasında Bakan Akar'ın da yer aldığı ve geleneksel hale gelen NATO Aile Fotoğrafı çekildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de devam eden NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında "Harekat ve Misyonlar" konulu oturuma katıldı. Oturum sonrasında Bakan Akar'ın da yer aldığı ve geleneksel hale gelen NATO Aile Fotoğrafı çekildi. - ANKARA
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