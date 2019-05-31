Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Kayseri'de yaptırdığı camide cuma namazı kıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Akar, Kayseri'de yaptırdığı camide cuma namazı kıldı

24 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de yaptırdığı Hulusi Akar Camii'nde cuma namazı kıldı.

Bakan Akar, Kayseri'de yaptırdığı camide cuma namazı kıldı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de yaptırdığı Hulusi Akar Camii'nde cuma namazı kıldı.
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Kayseri'ye geldi. Akar, Küçükali Mahallesi'nde yaptırdığı, 13 Ekim 2018'de ibadete açılan Hulusi Akar Camii'nde cuma namazı kıldı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler, namaz sonrası Emin Özsoy (54) ve Zübeyde Daimo'nun (83) cenaze törenine katıldı. Cenazelerin ardından Akar ve Güler, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:14 Kaynak: DHA
Hulusi Akar, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk İlçe halkı yağmur duasına çıktı Son Dakika! Pedofili içerikli kitabın yazarı ve yayınevi sahibi hakkında hapis istemiyle dava açıldı ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:38:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Kayseri'de yaptırdığı camide cuma namazı kıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]