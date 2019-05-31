Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Kayseri'de yaptırdığı camide cuma namazı kıldı (3)
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Bakan Akar, Kayseri'de yaptırdığı camide cuma namazı kıldı (3)

1 saat önce

BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI, MEHMETÇİK VE ŞEHİT AİLELERİYLE ORUÇ AÇTIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldikleri Kayseri'de, 1'nci Komando Tugay Komutanlığında şehit aileleri...

Bakan Akar, Kayseri'de yaptırdığı camide cuma namazı kıldı (3), System.String[]

BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI, MEHMETÇİK VE ŞEHİT AİLELERİYLE ORUÇ AÇTI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldikleri Kayseri'de, 1'nci Komando Tugay Komutanlığında şehit aileleri ve gazilerin yer aldığı iftar programına katıldı.
Milli Savunma Bakanı Kayseri'li Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın Kayseri programında Bakan Akar ve komuta kademesi 1'nci Komando Tugayında düzenlenen iftar programına katıldı.Şehit aileleri, gaziler ve askerlerinde bulunduğu iftar masasında davetlilerle bir araya gelen Bakan Akar, ailelerle sohbet etti.


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:37 Kaynak: DHA
Hulusi Akar, Kayseri, Güncel
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