Bakan Akar, Kayseri'de yaptırdığı camide cuma namazı kıldı (3)
1 saat önce
BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI, MEHMETÇİK VE ŞEHİT AİLELERİYLE ORUÇ AÇTIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldikleri Kayseri'de, 1'nci Komando Tugay Komutanlığında şehit aileleri...
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:37 Kaynak: DHA
BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI, MEHMETÇİK VE ŞEHİT AİLELERİYLE ORUÇ AÇTI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldikleri Kayseri'de, 1'nci Komando Tugay Komutanlığında şehit aileleri ve gazilerin yer aldığı iftar programına katıldı.
Milli Savunma Bakanı Kayseri'li Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın Kayseri programında Bakan Akar ve komuta kademesi 1'nci Komando Tugayında düzenlenen iftar programına katıldı.Şehit aileleri, gaziler ve askerlerinde bulunduğu iftar masasında davetlilerle bir araya gelen Bakan Akar, ailelerle sohbet etti.
Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk
Bakan Akar'dan İdlib'le ilgili açıklama: Oradaki sorumluluğumuz neyse onu yapıyoruz
İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
KGM'nin işlettiği otoyol ve köprüler 9 gün boyunca ücretsiz olacak