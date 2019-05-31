Bakan Akar Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti
44 dakika önce
Bakan Akar Kayseri Valiliği'ni ziyaret ettiKAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:26 Kaynak: İHA
Bakan Akar Kayseri
Valiliği'ni ziyaret etti
KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik önünde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından karşılan Bakan Akar, bir süre vali ile görüştü. Akar, ziyaretin ardından valilikten ayrıldı.
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