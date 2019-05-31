Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti
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Bakan Akar Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti

44 dakika önce

Bakan Akar Kayseri Valiliği'ni ziyaret ettiKAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Akar Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti
KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik önünde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından karşılan Bakan Akar, bir süre vali ile görüştü. Akar, ziyaretin ardından valilikten ayrıldı.
Bakan Akar Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:26 Kaynak: İHA
Hulusi Akar, Kayseri, Genel
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