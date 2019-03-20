Son Dakika Haberleri: Bakan Akar Kayseri'ye Geliyor

Bakan Akar Kayseri'ye Geliyor

2 saat önce

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Kayseri'ye gelecek olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için hazırlıklar devam ediyor.

Bakan Akar Kayseri'ye Geliyor, System.String[]
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Kayseri'ye gelecek olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için hazırlıklar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte yarın Kayseri'ye gelerek etkinliklere katılacak. Etkinlikler kapsamında Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) 'Savunma ve Havacılık Sektörü'nde Kayseri Sanayisinin Gelecekteki Yeri' paneline katılacak olan Bakan Akar ve beraberindekiler, gün boyu çeşitli programlar gerçekleştirecek. KTO'da ise yarın saat 10: 00'da düzenlenecek olan panelin hazırlıkları devam ediyor.

Programa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, askeri ve sivil bürokratların da katılması bekleniyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:56 Kaynak: İHA

Politika
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