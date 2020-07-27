Bakan Akar, kazada yaralanan askerleri ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Mut Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyareti MERSİN - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mut Devlet Hastanesi'nde otobüs kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Mut Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyareti MERSİN - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mut Devlet Hastanesi'nde otobüs kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 02:11
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Akar, kazada yaralanan askerleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Ankara'daki plaza yangını kameralara böyle yansıdı Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırı Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz