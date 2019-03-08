Bakan Akar: Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz
1 saat önce
Savunma Bakanı Akar, güvenli bölge için ABD ile görüşmelerin sürdüğünü ancak anlaşamazlarsa da Türkiye'nin bunu yapacağını söyledi.
Savunma Bakanı Akar, güvenli bölge için ABD
ile görüşmelerin sürdüğünü ancak anlaşamazlarsa da Türkiye
'nin bunu yapacağını söyledi. Akar ayrıca Suriye
rejimi ile temaslarının olmadığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:05
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