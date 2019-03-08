Son Dakika Haberleri: Bakan Akar: Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz

Bakan Akar: Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz

1 saat önce

Savunma Bakanı Akar, güvenli bölge için ABD ile görüşmelerin sürdüğünü ancak anlaşamazlarsa da Türkiye'nin bunu yapacağını söyledi.

Bakan Akar: Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, System.String[]
Savunma Bakanı Akar, güvenli bölge için ABD ile görüşmelerin sürdüğünü ancak anlaşamazlarsa da Türkiye'nin bunu yapacağını söyledi. Akar ayrıca Suriye rejimi ile temaslarının olmadığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:05 

Suriye, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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