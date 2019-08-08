Bakan Akar: "Kıbrıs Türk halkının hem siyasi eşitliği hem de güvenliği bizim için hayati,...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs Türk halkının hem siyasi eşitliği hem de güvenliği bizim için hayati, vazgeçilmez bir konu." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıs Türk halkının hem siyasi eşitliği hem de güvenliği bizim için hayati, vazgeçilmez bir konu." dedi.

Akar, KKTC'deki temasları kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmede, "Kıbrıs bizim milli davamız, bunun hiç tartışması yok. Bizim Kıbrıs Türk halkı ile kader birliğimiz var." dedi.

Bu birlikteliğin önemine dikkati çeken Akar, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının hem siyasi eşitliği hem de güvenliği bizim için hayati, vazgeçilmez bir konu. Bunu her platformda tekrar tekrar ifade ediyoruz. Bu temelde hiçbir modeli de dışlamadık, dışlamıyoruz. Hiçbir modeli dayatmıyoruz. Bu konuda sonuç odaklı çalışmaya gayret gösteriyoruz. Müzakerelerin sonuç odaklı olması gerektiğini değerlendiriyoruz. Diğer taraftan, sırf müzakere olsun diye de yeni süreçler başlatmanın taraflara bir yararı olmadığını da düşünüyor, değerlendiriyoruz. Kıbrıs gerçekten bizim için çok önemli, hayati bir konu. Kıbrıs'ın ayağına bir diken batsa 82 milyon bundan rahatsız olur ama Kıbrıs'ta bir gül açsa bundan da son derece mutlu olur."

Akar, gece gündüz demeden Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını, bundan sonra da aynı şekilde birlik ve beraberliklerini koruyacaklarını belirterek, "Siyasi eşitlik, güvenlik konusunda yapılması gereken neyse hep birlikte sizlerin liderliğinde başaracağız." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Bakan Akar ve TSK'nin Komuta Kademesini Cumhurbaşkanlığı'nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı'nın yenilenmesi ile Erenköy'de düzenlenen törenlere birlikte katıldıklarını anımsatan Akıncı, "Şehitlerimizi anarken bir şeyin de hep beraber altını çizdik. Biz barış, dostluk, uzlaşma istiyoruz. Barış içinde hep birlikte kalkınmak istiyoruz. Gerek bu adada iki toplum olarak gerekse coğrafyanın bizi komşu yaptığı bu güzel coğrafyada. Tarihten gelen de geçmişimiz var, Türk-Yunan halklarının dost oldukları dönemler de çok var. Bu tarihimiz hep kavga ile zorluklarla geçmedi." diye konuştu.

Bölgede sürüp giden savaşlara dikkati çeken Akıncı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güvenliğini, Türk ulusunun güvenliğini sağlamak için de orada canla başla gayret gösteriyorsunuz. Kıbrıs'ta da sizlerin varlığı bizim elbette en büyük güvencemiz. Gönlümüz arzu ediyor ki uzattığımız dostluk, barış eli havada kalmasın, bu el sıkılsın. Çünkü öyle inanıyorum ki Türkiye'nin dostluğundan kazanılacak çok şey var. Bu coğrafyada, Doğu Akdeniz'de kavgaya, didişmeye ayıracağımız zamanı iş birliği projelerine ayırsak, birlikte Doğu Akdeniz'de binlerce metre aşağıda bulunan bu zenginlikleri hep birlikte yer yüzüne çıkarıp adil bir paylaşıma tabi tutsak bundan herkesin bir kazancı olur. Sizlerin buradaki varlığı hiçbir şekilde yanlış yorumlanmamalı Güney'den. Bu ne bir tehdit unsuru ne de başka bir şeydir ama bir şeyin de altını çizmemizde fayda var, elbette haklarımızın da koruyucusuyuz. Bunun için de güçlü olmak zorundayız ama gücümüzü barış, dostluk için kullanmak istiyoruz. Barışın, dostluğun idamesi için kullanmak istiyoruz. Hem diplomasi hem askeri ve siyasi alandaki her anlamdaki gücümüzü gerek Ada'da gerek bölgede barış ve dostluk için kullanmak istiyoruz. Yarın Sayın Anastasiadis ile yapacağımız görüşme, yine elbette haklarımızı korumanın bilinci ve kararlılığı içinde ama aynı zamanda da eğer bir dostluk eli varsa, o dostluk elini de tutmanın siyasi kararlılığı içinde gideceğiz. İnşallah aynı karşılığı diğer taraftan da görürüz, bütün temennimiz bu."

Bakan Akar ve komutanlar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarı ile KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını da ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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