Bakan Akar: "Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil, milletimizin menfaatlerini korumaya, en küçük ihlale... - Son Dakika

Bakan Akar: "Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil, milletimizin menfaatlerini korumaya, en küçük ihlale...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni"ne katılmak üzere Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına geldi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi, 1. Ana Jet Üs Komutanlığına geçti.

Akar ve Komutanların 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'nin yapıldığı alanda yerlerini almalarının ardından dualar okundu, her uçuş eğitim yılı öncesi geleneksel olarak gerçekleştirilen kurban kesimi gerçekleştirildi.

Törende konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesi ve milleti için yapması gereken her görevi yerine getirdiğini ve bundan sonra da getirmeye devam edeceğini belirterek, görev sancağını daha da yukarı taşıyacaklarını bildirdi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin harfiyen uygulanmasının önemine değinen Akar, "Çok hassas, kritik bir dönemden geçiyoruz. Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi kararlılıkla yürütüyor, diğer hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için karada, denizde ve havada yapmamız gereken ne varsa onları yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Başta FETÖ, PKK/ YPG, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri ve Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikelere karşı mücadele ettiklerini ifade eden Akar, "83 milyonun güvenliği, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, bu cennet vatanımızın karada, denizde, havada korunması ve kollanması için gece-gündüz demeden çalışmamız lazım. Şu anda dahi semalarımızda, Mavi Vatanımızda ve karada hem yurt içinde hem sınır ötesinde arkadaşlarımız görevlerine başarıyla devam ediyor." şeklinde konuştu.

"TSK milletinin emrinde görevinin başında"

Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Libya'daki faaliyetlerin devam ettiğini, yapılan vazifelerde Hava Kuvvetleri Komutanlığının da önemli rol oynadığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Göklerdeki, semalardaki hakimiyetimiz, buradaki varlığımız olmadığı takdirde kimsenin kimseye hatır için egemenlik, bağımsızlık vermesi söz konusu değil. Bu bir mücadele konusu. Bu mücadeledeki rolünüzü unutmayın, bütün çalışmalarınızı buna göre planlayın ve icra edin. Bu coğrafyada var olabilmek için mücadele etmemiz şart. Hiçbir şekilde mücadeleyi bırakamayız ya da yavaşlatamayız. Aksi halde yaşama şansı vermeyeceklerini bilin. Onun için hepimizin çok çalışması lazım.

Asil Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde mücadelemizi gece-gündüz demeden sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin emrinde görevinin, başında bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin, hak alaka ve menfaatlerini korumaya en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz."

Zorlu arazi ve hava şartlarında fedakarca görev yapan personele başarılı görevler dileyen Akar, sözlerini, "Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, şükranla anıyorum. Sizlere kazasız belasız görevler diliyorum. Hepinize emniyetli uçuşlar, 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı hayırlı, uğurlu olsun." ifadeleriyle tamamladı.

Bakan Akar, törenin ardından yeni uçuş eğitim yılı açılışını F-16 ile yaptığı uçuşla gerçekleştirdi.

Uçuşa, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da eşlik etti.

Bakan Akar: Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil, milletimizin menfaatlerini korumaya, en küçük ihlale...

Hulusi Akar, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 19:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: 'Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil, milletimizin menfaatlerini korumaya, en küçük ihlale... - Son Dakika

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