Bakan Akar, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener ile bir araya gelecek
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Bakan Akar, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener ile bir araya gelecekMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanlarını ziyaret edecek.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:31 Kaynak: DHA
Bakan Akar, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener ile bir araya gelecek
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanlarını ziyaret edecek.
Edinilen bilgiye göre Akar, bugün öğleden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek.
ANKARA,
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