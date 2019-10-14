Bakan Akar, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hiçbir dini etnik kökenle bizim bir sıkıntımız yok. Bu harekatın tek hedefinde teröristler var" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi vermek üzere muhalefet partilerini ziyaret etti. İYİ Parti'nin ardından ikinci ziyaretini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekleştiren Bakan Akar, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Akar, görüşmenin güzel ve yapıcı geçtiğini kaydetti. Barış Pınarı Harekatı'nın Mehmetçiğin fedakarlığıyla başarıyla sürdüğünü söyleyen Akar, "Kontrol altında girilen yerlerdeki halkın Türkiye lehindeki destekleri bizim için ayrıca bir motivasyon konusu olmakta. Asil milletimizin, bütün kurum ve kuruluşlarının da desteği, Mehmetçiğin moralini yüksek bir seviyeye getirmiş bulunmakta. İnşallah bu harekatı kısa sürede tamamlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Bölgede el yapımı patlayıcılarla, mayınlarla, tuzaklarla mücadelenin devam ettiğini ifade eden Akar, şöyle devam etti:

"Bunlar arasında oradaki evlatlarımızın herhangi bir şekilde güvenliğine zarar gelmeden dikkatli ve hassas bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Sivillere zarar gelmemesi bizim birinci önceliğimiz. Hiçbir dini, etnik kökenle bizim bir sıkıntımız yok. Bu harekatın tek hedefinde teröristler var ve bunlarla mücadele devam ediyor. DEAŞ ile mücadelemizin PKK'dan, YPG'den hiçbir farkı yok. Bunlara karşı da bizim yaptığımız yöntemler ve yollar aynı. Tel Abyad'daki DEAŞ hapishanesine yöneldik. Oraya vardığımızda PKK'lıların ve YPG'lilerin buradaki terörist DEAŞ'lıları kaçırdıklarını, hapishaneyi boşalttıklarını gördük. Gerekli yerlerle görüşmelerimizi yapıyoruz."

(İHA)