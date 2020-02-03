Bakan Akar: Kimsenin gerekenin yapılacağından şüphesi olmasın (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Akar: Kimsenin gerekenin yapılacağından şüphesi olmasın (2) - Son Dakika

Bakan Akar: Kimsenin gerekenin yapılacağından şüphesi olmasın (2)

6 saat önce

AKAR, HAREKAT MERKEZİNDEMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rejim güçlerinin İdlib'de Türk askerine yönelik saldırısı sonrası sınırın sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar: Kimsenin gerekenin yapılacağından şüphesi olmasın (2), System.String[]

AKAR, HAREKAT MERKEZİNDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rejim güçlerinin İdlib'de Türk askerine yönelik saldırısı sonrası  sınırın sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Bakan Akar, Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanları ile bir araya geldi. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, burada sınır birliklerinin komutanlarından bilgi aldı. İlgili kurum temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda ayrıntılı brifing alan Akar, gerekli talimatları verdi. Akar ve komutanların bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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ANKARA,


Hulusi Akar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:49 Kaynak: DHA
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